Meier Tobler Aktie

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WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

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Rentable Meier Tobler-Investition? 11.09.2026 10:03:35

SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Meier Tobler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Meier Tobler-Anteile bei 28,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,659 Meier Tobler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 181,87 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 10.09.2026 auf 34,10 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18,19 Prozent.

Meier Tobler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 368,28 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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