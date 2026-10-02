SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Meier Tobler-Investment verdienen können.

Meier Tobler-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,619 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 1 855,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 85,52 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Meier Tobler belief sich jüngst auf 374,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at