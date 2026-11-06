Meier Tobler Aktie

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WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

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Hochrechnung 06.11.2026 10:03:30

SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Meier Tobler-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Meier Tobler-Aktie statt. Der Schlusskurs des Meier Tobler-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,51 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,174 Meier Tobler-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 45,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,29 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,29 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 487,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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