Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

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Langfristige Performance 18.09.2026 10:04:01

SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meier Tobler von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Meier Tobler-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Meier Tobler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,15 CHF. Bei einem Meier Tobler-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 284,495 Meier Tobler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 516,36 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 4,84 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 365,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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