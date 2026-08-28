Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Lukrative Meier Tobler-Investition?
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28.08.2026 10:03:39
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Meier Tobler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Meier Tobler-Aktie bei 43,30 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 230,947 Meier Tobler-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 7 967,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 20,32 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler bezifferte sich zuletzt auf 363,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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