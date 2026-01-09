SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Meier Tobler gewesen.

Meier Tobler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 352,113 Meier Tobler-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 419,01 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 08.01.2026 auf 40,95 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,19 Prozent gesteigert.

Meier Tobler wurde am Markt mit 411,49 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at