Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

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Frühes Investment 25.09.2026 10:03:40

SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Meier Tobler-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Meier Tobler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,35 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,541 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Meier Tobler-Papiers auf 33,95 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,28 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,72 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Meier Tobler eine Börsenbewertung in Höhe von 369,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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