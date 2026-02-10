SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die METALL ZUG-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der METALL ZUG-Anteile betrug an diesem Tag 2 010,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die METALL ZUG-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,050 METALL ZUG-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie auf 798,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39,70 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 60,30 Prozent.

METALL ZUG war somit zuletzt am Markt 360,74 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at