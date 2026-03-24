METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|METALL ZUG-Investmentbeispiel
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24.03.2026 10:03:41
SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem METALL ZUG-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der METALL ZUG-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 766,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,057 METALL ZUG-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.03.2026 40,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 712,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 59,69 Prozent verringert.
Der METALL ZUG-Wert an der Börse wurde auf 320,26 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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