WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

Langfristige Performance 23.12.2025 10:03:42

SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in METALL ZUG-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 23.12.2020 wurde die METALL ZUG-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 485,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,067 METALL ZUG-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 806,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,28 CHF wert. Damit wäre die Investition um 45,72 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für METALL ZUG eine Börsenbewertung in Höhe von 354,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

