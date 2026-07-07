METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Lukrativer METALL ZUG-Einstieg?
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07.07.2026 10:03:50
SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 5 Jahren bedeutet
Am 07.07.2021 wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2 130,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das METALL ZUG-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,047 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.07.2026 34,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 732,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,63 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für METALL ZUG eine Börsenbewertung in Höhe von 327,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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