METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Lukrativer METALL ZUG-Einstieg?
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09.06.2026 10:04:08
SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der METALL ZUG-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2 070,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,831 METALL ZUG-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 08.06.2026 auf 711,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 434,78 CHF wert. Damit wäre die Investition um 65,65 Prozent gesunken.
Alle METALL ZUG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 318,25 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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