METALL ZUG Aktie

METALL ZUG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

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Frühe Anlage 18.08.2026 10:03:34

SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen METALL ZUG-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der METALL ZUG-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 958,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,104 METALL ZUG-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 827,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von METALL ZUG bezifferte sich zuletzt auf 373,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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