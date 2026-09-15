METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Performance unter der Lupe
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15.09.2026 10:03:29
SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem METALL ZUG-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie betrug an diesem Tag 878,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,139 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 984,05 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Papiers am 14.09.2026 auf 864,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 1,59 Prozent gesunken.
METALL ZUG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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