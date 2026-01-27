SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem METALL ZUG-Papier statt. Zum Handelsende stand das METALL ZUG-Papier an diesem Tag bei 1 652,19 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,605 METALL ZUG-Papiere. Die gehaltenen METALL ZUG-Anteile wären am 26.01.2026 503,57 CHF wert, da der Schlussstand 832,00 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 503,57 CHF, was einer negativen Performance von 49,64 Prozent entspricht.

METALL ZUG wurde am Markt mit 371,50 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at