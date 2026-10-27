METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Profitables METALL ZUG-Investment?
|
27.10.2026 10:03:29
SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 27.10.2021 wurden METALL ZUG-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die METALL ZUG-Anteile bei 2 040,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,490 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 838,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 410,78 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,92 Prozent.
METALL ZUG war somit zuletzt am Markt 1,65 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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