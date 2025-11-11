SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades METALL ZUG-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 170,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,085 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 63,59 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Papiers am 10.11.2025 auf 744,00 CHF belief. Mit einer Performance von -36,41 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte METALL ZUG einen Börsenwert von 333,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at