METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Profitabler METALL ZUG-Einstieg?
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades METALL ZUG-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 170,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,085 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 63,59 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Papiers am 10.11.2025 auf 744,00 CHF belief. Mit einer Performance von -36,41 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte METALL ZUG einen Börsenwert von 333,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu METALL ZUG AG Bmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.25
|SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
27.10.25
|Metall Zug: Finanzierung für die Weiterentwicklung des Tech Cluster Zug (TCZ) (EQS Group)
|
27.10.25
|Metall Zug: Financing for further development of Tech Cluster Zug (TCZ) (EQS Group)
|
21.10.25
|SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.25
|SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.25