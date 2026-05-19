SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.05.2016 wurde das METALL ZUG-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 958,11 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die METALL ZUG-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,107 METALL ZUG-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 564,67 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 18.05.2026 auf 698,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,35 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte METALL ZUG einen Börsenwert von 316,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at