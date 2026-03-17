SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die METALL ZUG-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.03.2021 wurde das METALL ZUG-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 955,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das METALL ZUG-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,115 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des METALL ZUG-Papiers auf 762,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 897,70 CHF wert. Mit einer Performance von -61,02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war METALL ZUG jüngst 343,13 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at