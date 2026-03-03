SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das METALL ZUG-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren METALL ZUG-Anteile an diesem Tag 1 060,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,094 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 76,79 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 02.03.2026 auf 814,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,21 Prozent.

METALL ZUG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 365,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at