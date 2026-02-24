SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in METALL ZUG von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in METALL ZUG gewesen.

Am 24.02.2016 wurde das METALL ZUG-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 700,04 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,882 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des METALL ZUG-Papiers auf 808,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 752,82 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52,47 Prozent.

METALL ZUG wurde am Markt mit 363,44 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at