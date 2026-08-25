METALL ZUG Aktie

METALL ZUG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

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Lukrativer METALL ZUG-Einstieg? 25.08.2026 10:03:37

SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen METALL ZUG-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem METALL ZUG-Papier statt. Zum Handelsende stand die METALL ZUG-Aktie an diesem Tag bei 1 445,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,692 METALL ZUG-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 820,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 567,47 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43,25 Prozent.

Jüngst verzeichnete METALL ZUG eine Marktkapitalisierung von 368,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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