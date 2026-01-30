Mikron Aktie

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

Lohnende Mikron-Investition? 30.01.2026 10:03:53

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Mikron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Mikron-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Mikron-Papier an diesem Tag 10,10 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mikron-Aktie investiert, befänden sich nun 990,099 Mikron-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 465,35 CHF, da sich der Wert einer Mikron-Aktie am 29.01.2026 auf 17,64 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,65 Prozent angewachsen.

Mikron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 300,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

