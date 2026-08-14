SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Mikron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mikron-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,15 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Mikron-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,605 Mikron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,65 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 126,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,62 Prozent.

Alle Mikron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 278,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at