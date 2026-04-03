Mikron Aktie

Mikron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Lohnender Mikron-Einstieg? 03.04.2026 10:03:38

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Mikron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Mikron-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 562,500 Mikron-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 750,00 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Papiers am 02.04.2026 auf 15,84 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 147,50 Prozent gesteigert.

Mikron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 264,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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