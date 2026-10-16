Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Frühes Investment
|
16.10.2026 10:03:30
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.10.2021 wurde das Mikron-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mikron-Papier bei 7,76 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Mikron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,887 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Mikron-Anteile wären am 15.10.2026 199,74 CHF wert, da der Schlussstand 15,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,74 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Mikron eine Börsenbewertung in Höhe von 258,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
16.10.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: SPI zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
25.09.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.09.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.09.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mikron-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|15,25
|-1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.