SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Mikron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.10.2021 wurde das Mikron-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mikron-Papier bei 7,76 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Mikron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,887 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Mikron-Anteile wären am 15.10.2026 199,74 CHF wert, da der Schlussstand 15,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,74 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Mikron eine Börsenbewertung in Höhe von 258,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at