Mikron Aktie

Mikron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Mikron-Investment 09.01.2026 10:05:10

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Mikron-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Mikron-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mikron-Anteile 5,62 CHF wert. Bei einem Mikron-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 779,359 Mikron-Aktien. Die gehaltenen Mikron-Anteile wären am 08.01.2026 36 654,80 CHF wert, da der Schlussstand 20,60 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 266,55 Prozent.

Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 349,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)

mehr Nachrichten