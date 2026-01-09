SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Mikron-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Mikron-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mikron-Anteile 5,62 CHF wert. Bei einem Mikron-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 779,359 Mikron-Aktien. Die gehaltenen Mikron-Anteile wären am 08.01.2026 36 654,80 CHF wert, da der Schlussstand 20,60 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 266,55 Prozent.

Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 349,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at