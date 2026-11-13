Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Mikron-Anlage unter der Lupe
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.11.2021 wurde die Mikron-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,72 CHF. Bei einem Mikron-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,534 Mikron-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 15,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 981,87 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 98,19 Prozent.
Zuletzt verbuchte Mikron einen Börsenwert von 256,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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