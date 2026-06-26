Mikron Aktie

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WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Mikron-Anlage im Blick 26.06.2026 10:03:50

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mikron-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mikron-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,78 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1 474,926 Mikron-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 16,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 631,27 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 146,31 Prozent vermehrt.

Der Mikron-Wert an der Börse wurde auf 271,29 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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