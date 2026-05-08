SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mikron-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Mikron-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mikron-Aktie 6,04 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 165,563 Mikron-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.05.2026 gerechnet (16,40 CHF), wäre die Investition nun 2 715,23 CHF wert. Damit wäre die Investition um 171,52 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 281,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at