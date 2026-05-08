Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Profitable Mikron-Anlage?
|
08.05.2026 10:03:59
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Mikron-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mikron-Aktie 6,04 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 165,563 Mikron-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.05.2026 gerechnet (16,40 CHF), wäre die Investition nun 2 715,23 CHF wert. Damit wäre die Investition um 171,52 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 281,99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
08.05.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.05.26
|Freundlicher Handel: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
01.05.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|24.04.26