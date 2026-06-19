SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mikron-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Mikron-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Mikron-Anteile an diesem Tag bei 11,40 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 87,719 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (16,20 CHF), wäre die Investition nun 1 421,05 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 42,11 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Mikron zuletzt 279,05 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at