Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Hochrechnung
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17.07.2026 10:03:58
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 17.07.2023 wurde die Mikron-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,35 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 881,057 Mikron-Aktien. Die gehaltenen Mikron-Aktien wären am 16.07.2026 14 405,29 CHF wert, da der Schlussstand 16,35 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 14 405,29 CHF entspricht einer Performance von +44,05 Prozent.
Der Marktwert von Mikron betrug jüngst 270,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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