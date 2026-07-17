SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Mikron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 17.07.2023 wurde die Mikron-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,35 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 881,057 Mikron-Aktien. Die gehaltenen Mikron-Aktien wären am 16.07.2026 14 405,29 CHF wert, da der Schlussstand 16,35 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 14 405,29 CHF entspricht einer Performance von +44,05 Prozent.

Der Marktwert von Mikron betrug jüngst 270,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at