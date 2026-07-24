SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mikron-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Mikron-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Mikron-Anteile letztlich bei 6,86 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,577 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (16,85 CHF), wäre die Investition nun 245,63 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 145,63 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Mikron zuletzt 271,92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at