Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Investmentbeispiel
|
18.09.2026 10:04:01
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Mikron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Mikron-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 333,333 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 21 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,75 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 110,00 Prozent.
Mikron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 266,39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
10:04
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.09.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mikron-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.08.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
21.08.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.08.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.08.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mikron-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|16,00
|1,59%