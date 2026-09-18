Mikron Aktie

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WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Investmentbeispiel 18.09.2026 10:04:01

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Mikron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Mikron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Mikron-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 333,333 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 21 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,75 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 110,00 Prozent.

Mikron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 266,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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