Mikron Aktie

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WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Mikron-Investition 23.10.2026 10:03:37

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Mikron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mikron-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,54 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Mikron-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 152,905 Mikron-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (15,20 CHF), wäre das Investment nun 2 324,16 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 132,42 Prozent.

Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 253,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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