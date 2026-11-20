Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Langfristige Performance
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mikron-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mikron-Papier bei 6,31 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 584,786 Mikron-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,35 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 326,47 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 143,26 Prozent gleich.
Am Markt war Mikron jüngst 253,46 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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