Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Mikron-Performance
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11.09.2026 10:03:35
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Mikron-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,65 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 79,051 Mikron-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 288,54 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Papiers am 10.09.2026 auf 16,30 CHF belief. Damit wäre die Investition um 28,85 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 268,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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