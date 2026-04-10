Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Frühe Investition
|
10.04.2026 10:03:36
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Mikron-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Mikron-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,34 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,773 Mikron-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 268,14 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Papiers am 09.04.2026 auf 17,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 168,14 Prozent angezogen.
Mikron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 289,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
10.04.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.04.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.03.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.03.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
13.03.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.03.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.03.26
|Mikron steigert operative Betriebsgewinnmarge auf 10.3% (EQS Group)
|
06.03.26
|Mikron increases operating profit margin to 10.3% (EQS Group)
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|17,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.