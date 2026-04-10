Mikron Aktie

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WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Frühe Investition 10.04.2026 10:03:36

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Mikron eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Mikron-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Mikron-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,34 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,773 Mikron-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 268,14 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Papiers am 09.04.2026 auf 17,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 168,14 Prozent angezogen.

Mikron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 289,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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