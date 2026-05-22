Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Profitabler Mikron-Einstieg?
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Mikron-Aktie statt. Der Schlusskurs der Mikron-Anteile betrug an diesem Tag 12,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,333 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.05.2026 136,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,35 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 36,25 Prozent.
Mikron war somit zuletzt am Markt 270,10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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