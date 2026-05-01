Mikron Aktie

Mikron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Mikron-Anlage unter der Lupe 01.05.2026 10:03:56

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Mikron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Mikron-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Mikron-Anteile letztlich bei 6,40 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Mikron-Aktie investiert hat, hat nun 15,625 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 254,69 CHF, da sich der Wert einer Mikron-Aktie am 30.04.2026 auf 16,30 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 154,69 Prozent.

Am Markt war Mikron jüngst 279,70 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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