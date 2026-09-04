Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Rentabler Mikron-Einstieg?
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04.09.2026 10:03:59
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mikron-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das Mikron-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,52 CHF. Bei einem Mikron-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,400 Mikron-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 16,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,63 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 89,63 CHF entspricht einer negativen Performance von 10,37 Prozent.
Am Markt war Mikron jüngst 275,37 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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