SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der MindMaze Therapeutics-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die MindMaze Therapeutics-Aktie bei 16,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,250 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Aktie auf 0,44 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2,75 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 97,25 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von MindMaze Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 69,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at