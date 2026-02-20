MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 20.02.2026 10:04:15

SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,12 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,051 MindMaze Therapeutics-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 33,21 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 19.02.2026 auf 1,04 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,79 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von MindMaze Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 165,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MindMaze Therapeutics

mehr Nachrichten