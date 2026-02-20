MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Langfristige Anlage
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,12 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,051 MindMaze Therapeutics-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 33,21 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 19.02.2026 auf 1,04 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,79 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von MindMaze Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 165,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MindMaze Therapeutics
|
20.02.26
|Optimismus in Zürich: SPI klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt nach (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.02.26