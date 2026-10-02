MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Profitable MindMaze Therapeutics-Anlage?
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02.10.2026 10:04:08
SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der MindMaze Therapeutics-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Anteile betrug an diesem Tag 3,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 030,303 MindMaze Therapeutics-Aktien im Depot. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Papiere wären am 01.10.2026 441,82 CHF wert, da der Schlussstand 0,15 CHF betrug. Mit einer Performance von -95,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von MindMaze Therapeutics belief sich zuletzt auf 25,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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