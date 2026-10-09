MindMaze Therapeutics Aktie

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WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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Lohnende MindMaze Therapeutics-Anlage? 09.10.2026 10:04:05

SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MindMaze Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 09.10.2023 wurden MindMaze Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,06 CHF. Bei einem MindMaze Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,662 MindMaze Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Aktie auf 0,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7,20 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 92,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete MindMaze Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 23,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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