MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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Rentables MindMaze Therapeutics-Investment? 08.05.2026 10:03:59

SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MindMaze Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MindMaze Therapeutics-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 833,333 MindMaze Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.05.2026 auf 0,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332,08 CHF wert. Mit einer Performance von -96,68 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle MindMaze Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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