MindMaze Therapeutics Aktie

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

MindMaze Therapeutics-Investition 30.01.2026 10:03:53

SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MindMaze Therapeutics-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die MindMaze Therapeutics-Aktie bei 11,72 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,532 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,06 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9,04 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 90,96 Prozent verringert.

MindMaze Therapeutics war somit zuletzt am Markt 174,02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

