MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|MindMaze Therapeutics-Investmentbeispiel
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet
Die MindMaze Therapeutics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das MindMaze Therapeutics-Papier letztlich bei 16,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,500 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 0,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12,50 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 98,75 Prozent.
MindMaze Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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