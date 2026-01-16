MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades MindMaze Therapeutics-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das MindMaze Therapeutics-Papier bei 20,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 50,000 Anteilen. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Papiere wären am 15.01.2026 72,30 CHF wert, da der Schlussstand 1,45 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 92,77 Prozent abgenommen.
MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 223,06 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
