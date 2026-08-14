SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

MindMaze Therapeutics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die MindMaze Therapeutics-Aktie bei 2,36 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in MindMaze Therapeutics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 423,729 MindMaze Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,23 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,15 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 90,08 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von MindMaze Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 41,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at